Генштаб: Росіяни за добу на фронті втратили ще понад 1 200 своїх військових

Упродовж доби 6 серпня на фронті російська армія втратила ще 1 210 своїх військових убитими й пораненими.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили один танк, 11 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, дві РСЗВ, три засоби ППО, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1 589 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 386 одиниць автомобільної техніки та шість — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.