Reuters: Найбільший нафтопереробник Китаю збільшив закупівлі російської нафти через перебої з Близького Сходу

Китайська державна корпорація Sinopec, найбільша у світі нафтопереробна компанія, наростила закупівлі російської нафти, щоб компенсувати скорочення поставок із Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела та дані про переміщення суден.

За інформацією агентства, Sinopec закупила від 30 до 40 партій російської нафти марки ESPO із постачанням у липні — вересні. Це становить приблизно від 241 до 320 тисяч барелів на добу, або 5—6% нафтопереробних потужностей компанії.

Завдяки дешевшій російській нафті, у порівнянні з сортами з Бразилії чи Західної Африки, компанія змогла підтримувати стабільні обсяги переробки та експортувати надлишки пального з високою маржею.

Reuters зазначає, що в липні Sinopec отримала близько 7,4 млн барелів російської нафти ESPO, більшу частину якої доставили до порту Жичжао. За даними трейдерів, компанія також закупила щонайменше по 10 партій на серпень і вересень.

До війни США проти Ірану майже половину нафти Sinopec отримувала з Близького Сходу, а Саудівська Аравія була одним із її найбільших постачальників. Однак у червні та липні компанія взагалі не закуповувала саудівську нафту, а в серпні імпортувала лише 2 млн барелів проти приблизно 20 млн барелів у березні та квітні.

За даними Reuters, Sinopec відновила закупівлі російської нафти у березні — квітні після того, як США надали тимчасовий виняток із санкцій. Співрозмовники агентства стверджують, що нинішні поставки оформлюють через посередників, а розрахунки за російську нафту здійснюють у китайських юанях.