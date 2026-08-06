Послів Албанії, Хорватії, Пакистану та Чорногорії звільнили з посад

Українських послів у Албанії, Хорватії, Пакистані та Чорногорії звільнили з посад.

Про це йдеться в указах № 709/2026, № 710/2026, № 711/2026 та № 712/2026.

З посади посла у Хорватії відсторонили Василя Кирилича, Володимира Шкурова звільнили з посади посла в Албанії, Олега Герасименка — з посади посла України в Чорногорії, а Маркіяна Чучука відсторонили від посади посла у Пакистані.

Напередодні Зеленський підписав указ та звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України в США. Нині її підозрюють у незаконному збагаченні на 13,9 млн грн і неправдивому декларуванні.

За даними слідства, у власності Стефанішиної були дві квартири в київському ЖК «Файна Таун» вартістю майже 11 млн грн, оформлені на її подругу. Сьогодні суд призначив Стефанішиній 6 млн грн застави. Вона казала, що не має таких грошей.