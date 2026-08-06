Росіяни за ніч випустили по Україні чотири ракети та 101 дрон, по Сумах вдарили КАБами. Які наслідки

У ніч проти 6 серпня російські війська атакували Україну 101 ударним безпілотником і чотирма ракетами — двома «Оніксами» і двома Х-31П. Сили ППО знешкодили 66 дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Одна ракета «Онікс» і 29 безпілотників влучили у 18 місцях, уламки збитих цілей впали ще в пʼяти. Інші ракети цілей не досягли.

Зокрема, влучання є у Балаклії на Харківщині. Там загинули троє людей через два російські удари по житловому мікрорайону. Також РФ тричі атакувала склад агропідприємства в місті.

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У Лозовій дрон атакував залізничну станцію — двоє загиблих, восьмеро постраждалих, серед них є люди у важкому стані.

Ще один російський безпілотник вночі ударив по багатоквартирному будинку в Запоріжжі. Четверо людей постраждали, під завалами, ймовірно, перебуває чоловік.

Близько шостої ранку російський FPV-дрон влучив в автобус, який перевозив працівників у Комишанах на Херсонщині. Постраждали шестеро людей — у них вибухові травми та контузії.

Згодом російський дрон влучив поруч із вантажівкою у Херсоні. 41-річний чоловік, який був за кермом, отримав поранення.

На Одещині Росія знову вдарила по цивільному судну в Чорному морі. Загинула людина, ще троє постраждали. Під удар потрапив суховантаж під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив українську пшеницю. На судні пошкоджений корпус, там спалахнула пожежа. Екіпаж евакуювали на берег.

Крім того, вночі за вісім хвилин Росія скинула вісім керованих авіабомб на Суми. Постраждали 12 людей. Понівечені житлові мікрорайони, торговельний центр, пʼять магазинів, три приватні будинки, пʼять автівок, вибиті сотні вікон.