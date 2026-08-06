Генштаб: Росіяни за добу на фронті втратили ще чотири танки і понад 1 300 своїх військових

За добу 5 серпня російська армія втратила на війні проти України ще 1 330 своїх військових убитими й пораненими.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили чотири танки, три бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, чотири РСЗВ, сім засобів ППО, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1 811 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 416 одиниць автомобільної техніки та одну — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.