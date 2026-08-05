«Антиутопічне майбутнє війни вже настало в Херсоні». Світові медіа про російсько-українську війну 5 серпня

Війна Росії проти України розділилася на два паралельні виміри — виснажливі наземні бої та масштабну повітряну кампанію, пише The New York Times. Повітряний бій стає дедалі запеклішим, оскільки обидві сторони виробляють дедалі більш інноваційну зброю у все більших масштабах, йдеться в статті. Той, хто буде ефективніше виробляти, запускати й захищати від дронів і ракет, зможе змінити перебіг війни, вважає видання. Лише в липні Москва випустила по Україні щонайменше 126 балістичних ракет — це найвищий показник часів війни, згідно з аналізом даних українських Повітряних сил, проведеним NYT.

Цю тему розвиває і журналістка Енн Еплбаум у своїй статті для The Atlantic. Вона, зокрема, починає матеріал з історії 52-річного продавця овочів Юрія, якого в Херсоні цілеспрямовано переслідував та атакував російський FPV-дрон, попри те що той був без зброї і показував це оператору. Дрони з камерами спочатку мали зменшити кількість жертв серед цивільних, оскільки оператор бачить ціль перед ударом. Проте, як пише авторка статті, росіяни використовують їх для навмисного полювання на цивільних, перетворивши це на щось на кшталт розважальної «відеогри». На прикладі цієї історії Еплбаум застерігає: події в Україні — це лише початок глобальних змін у веденні війни, злочинності та тероризму. На її думку, автономні та керовані смертоносні машини змінюють мирне та військове життя, і світ наразі психологічно та технічно не готовий до цієї нової антиутопічної реальності.

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