Пентагон закрив доступ до звітів про випробування зброї через ризик, що інші країни знайдуть вразливості через ШІ

Міністерство оборони США закрило публічний доступ до 25-річних несекретних звітів про випробування зброї через те, що інші країни можуть використовувати ШІ, аби зрозуміти вразливості армії США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Директорка Офісу з питань випробувань озброєнь Емі Геннінгер розпорядилася прибрати зі сайту щорічні звіти про оцінку основних програм озброєння. Документи перенесли до захищеної мережі, доступ до якої мають лише працівники з військовою карткою доступу Common Access Card, яку видають після перевірки ФБР.

У звітах містилася несекретна інформація про недоліки ефективності та технічного обслуговування зброї. Разом із щорічними оцінками Управління підзвітності уряду США (GAO) вони були головним відкритим джерелом інформації про великі оборонні програми, зокрема винищувач F-35 вартістю $1,6 трлн.

Рішення Пентагону розкритикувала сенаторка-демократка Елізабет Воррен. За її словами, така політика може поставити під загрозу життя військовослужбовців і призвести до мільярдних втрат коштів платників податків. Вона також звинуватила Геннінгер у відході від обіцянок забезпечити максимальну прозорість роботи офісу.