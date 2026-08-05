NBC News: США розробляють нову стратегію застосування ядерної зброї на випадок війни з Росією або Китаєм

США готують нову стратегію використання ядерної зброї на випадок можливої війни з Росією або Китаєм.

Про це пише NBC News з посиланням на джерела.

За даними джерел, нова стратегія має розширити перелік варіантів, які президент США може розглядати під час кризових ситуацій. Її мета — стримати противника, не допустити його переваги на полі бою та запобігти переростанню звичайного конфлікту в масштабну ядерну війну.

Розробкою документа керує головний політичний посадовець Пентагону Елбрідж Колбі, який робить акцент на можливому застосуванні тактичної ядерної зброї меншої дальності.

Нова концепція Колбі відходить від підходів, яких США дотримувалися протягом десятиліть. Очікується, що в середу він візьме участь у військовому заході в Небрасці, де може висловити свою позицію щодо майбутньої стратегії.

Також Колбі планує закритий візит до Стратегічного командування США, яке відповідає за ядерні сили країни. Командування контролює міжконтинентальні балістичні ракети наземного базування, стратегічні бомбардувальники та підводні човни з ядерною зброєю.