У Києві викрили кол-центр, який ошукав чехів на понад 8,4 млн грн — їх переконували вкладати у криптовалюту

У Києві викрили шахрайський кол-центр, який виманив у громадян Чехії понад 8,4 мільйона гривень. Упродовж трьох років шахраї переконували людей вкладати кошти у криптовалюту.

Про це написали Нацполіція та Офіс генерального прокурора.

Шахраї створили спеціальний вебресурс. Під час розмов з «клієнтами» вони переконували їх вкладати гроші й обіцяли великі прибутки від біржової торгівлі. Після цього шахраї отримували контроль над банківськими операціями та забирали кошти. Гроші в подальшому зберігали у криптовалюті — щоб приховати походження.

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Правоохоронці знайшли щонайменше девʼятьох постраждалих чехів. Слідство також зʼясувало, що роботу кол-центру координував 33-річний киянин. Чеські та українські правоохоронці проводили спільне розслідування в цій справі.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи — тримання під вартою. Чотирьом з них визначили застави від 266 тисяч до мільйона гривень, трьом — цілодобовий домашній арешт, ще двом — нічний домашній арешт.