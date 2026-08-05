Генштаб: За добу на фронті армія РФ втратила пʼять танків і понад 1 100 своїх військових

За добу 4 серпня російська армія втратила на війні проти України ще 1 130 своїх військових убитими й пораненими.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили пʼять танків, пʼять бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО, десять наземних робототехнічних комплексів, 1 715 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 449 одиниць автомобільної та три — спеціальної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року повідомив, що втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він говорив про 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважаються зниклими безвісти.