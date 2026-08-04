Зміна влади в Угорщині не вирішила проблему України на шляху до ЄС. Світові медіа про війну 4 серпня

Війни в Ірані та Україні давно пов’язані між собою, пише колишній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон у колонці для The Washington Post. Він вважає, що дві війни є частинами ширшого глобального протистояння між США та блоком держав, до якого автор відносить передусім Китай, Росію, Іран, а також Білорусь і Північну Корею. Тому коли Білий дім ухвалює рішення щодо Ірану чи України, він має одночасно думати і про Китай, зокрема про загрозу для Тайваню, а також про ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні. Болтон закликає Вашингтон перестати реагувати на кожну атаку окремо за принципом «вони вдарили — ми відповіли» та виробити єдину стратегію. На його думку, послаблення Ірану має стати сигналом для Китаю, що США готові жорстко відповідати на агресію. А підтримка України — частина тієї самої глобальної стратегії стримування Росії та Китаю.

Тим часом фінський суспільний мовник Yle пише про те, що зміна влади в Угорщині не вирішила проблему України на шляху до ЄС. Новий прем’єр Петер Мадяр, хоча й не є проросійським політиком у стилі Орбана, все одно використовує питання вступу України до ЄС для захисту угорських національних інтересів і власних політичних позицій, каже в коментарі мовнику професорка Гельсінського університету Каталін Міклошші. Однак, за її словами, проблема не лише в Угорщині. Будапешт може бути радше публічним «гальмом», тоді як інші країни ЄС мають власні причини не поспішати з українським вступом — від конкуренції на аграрному ринку та розподілу коштів ЄС до історичних суперечок, як-от у Польщі з Україною. «Віктор Орбан був так званим сільським божевільним, який випробовував, що дозволить ЄС. Багато хто таємно та непомітно підтримував його», — каже професорка.

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