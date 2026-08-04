Дослідження: Склад російських військ в Україні змінився — кількість контрактників зросла до 554,8 тисячі

Склад російських військ в Україні змінився — кількість контрактників у 2025 році зросла до 554,8 тисячі.

Про це йдеться в аналізі німецького фонду Stiftung Wissenschaft und Politik, який базується на даних федерального бюджету РФ.

За оцінкою автора, у 2025 році кількість російських військових-контрактників, які беруть участь у війні проти України, зросла приблизно до 554,8 тисячі людей. Водночас кількість мобілізованих військових скоротилася до 168,6 тисячі.

Загальна чисельність російських військ в Україні, за цими розрахунками, збільшилася з приблизно 523,5 тисячі у 2023 році до 723,5 тисячі у 2025 році. У червні 2026 року колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оцінював чисельність російського угруповання приблизно у 721 тисячу військових.

Росія активно стимулює мобілізованих підписувати контракти. Через це офіційні показники набору контрактників можуть перебільшувати реальний приплив нових військовослужбовців до армії РФ. Частина людей, яких Росія зараховує до «нових контрактників», насправді раніше були мобілізованими.

Наприклад, у 2025 році в окремих регіонах РФ колишні мобілізовані становили приблизно 10—20% нових контрактників. За розрахунками дослідження, між серединою 2023 та серединою 2024 року Росія втратила близько 182 тисяч контрактників — приблизно 15 тисяч військових щомісяця.

У період із середини 2024 до середини 2025 року цей показник зріс до приблизно 251 тисячі людей, або близько 21 тисячі щомісяця. Якщо враховувати лише контрактників, це означає втрату приблизно 43—45% активного контингенту на рік.

Показники за І квартал 2026 року можуть свідчити про подальше скорочення кількості мобілізованих — приблизно до 120 тисяч людей. Кількість контрактників також могла зменшитися приблизно до 525 тисяч, що на близько 30 тисяч менше, ніж у середині 2025 року.