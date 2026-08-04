У Польщі 18-річного українця відправили під варту на три місяці за напад із ножем на польку

Суд польського міста Вроцлав відправив під варту на три місяці 18-річного громадянина України, якого підозрюють у замаху на вбивство 30-річної місцевої жительки.

Про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався 1 серпня близько 21:00 на сходовому майданчику одного з будинків у районі Мухобур у Вроцлаві. За даними слідства, юнак напав на 30-річну польку та кілька разів ударив її ножем у шию та грудну клітку.

Жінку в критичному стані госпіталізували, однак лікарям вдалося врятувати їй життя. Уже сьогодні, 4 серпня, її виписали з лікарні. Того ж дня українця обвинуватили у замаху на вбивство. Він не визнав провини та відмовився давати свідчення. За даними прокуратури, потерпіла та підозрюваний раніше не були знайомі.

Прокурор Матеуш Куцінський пояснив, що просив відправити чоловіка під варту, адже підозрюваний не має постійного місця проживання в Польщі — через це існує ризик його втечі. Крім того, злочин, у якому його підозрюють, може передбачати довічне позбавлення волі.