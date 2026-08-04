Microsoft попередила про російських хакерів, які шпигують через Wi-Fi у готелях

Російські хакери використовують мережі Wi-Fi у готелях по всьому світу, щоб заражати шкідливим програмним забезпеченням пристрої туристів і викрадати їхні конфіденційні дані. Для цього вони створюють фальшиві сторінки входу та підроблені оновлення програмного забезпечення

Про це попередили в компанії Microsoft, пише Cybernews.

За даними Microsoft, російські хакери активізували шпигунські кібератаки проти західних організацій. Однак замість того, щоб безпосередньо атакувати корпоративні мережі, вони частіше націлюються на співробітників компаній, які подорожують у службових справах.

За цим стоїть хакерське угруповання Midnight Blizzard. Воно зазвичай атакує урядові установи, дипломатичні структури, неурядові організації та постачальників ІТ-послуг. Microsoft називає їхню кампанію атак CaptiveCrunch, вона активна щонайменше з травня. Хакери заражають сторінки входу, які туристи використовують, щоб підключатися до готельного Wi-Fi.

Після цього угруповання Storm-2945 (підгрупа Midnight Blizzard) викрадає облікові дані Microsoft 365 та поширює шкідливе програмне забезпечення через фальшиві сторінки входу й підроблені запити на оновлення програм. Однак ця шпигунська мережа може також атакувати будь-які організації, які використовують Wi-Fi-мережі з порталами авторизації, зокрема аеропорти, університети та медичні заклади.