Колишні засуджені, які мобілізувалися, отримають право на щорічну відпустку і переведення — Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 15225, що прирівнює у правах військовослужбовців із числа колишніх засуджених до інших захисників України.

Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради.

Закон покращує проходження військової служби для людей, які були умовно-достроково звільнені від відбування покарання, щоб служити за контрактом. Після одного року служби такі військовослужбовці будуть мати право на щорічну 30-денну відпустку. Також вони зможуть скористатися додатковою відпусткою за сімейними обставинами та з інших поважних причин — до 10 календарних днів.

Зараз військові з числа колишніх засуджених мають право проходити службу лише у спеціалізованих підрозділах. Після року служби їм дозволять переводитися до інших підрозділів Збройних сил України.

У документі також пропонують розширити перелік підстав для таких військових, щоб припинити контракт і звільнитися зі служби. Верховна Рада ухвалила закон № 15225 у липні. Загалом з травня 2024 року до лав ЗСУ потрапили понад 12 тисяч людей з місць позбавлення волі.