Поліцейську, яка збила на смерть 6-річну дитину в Прилуках, засудили до максимальних 8 років тюрми

Поліцейській, яка у грудні 2025 року на службовому авто збила на смерть шестирічну дівчинку в Прилуках на Чернігівщині, призначили максимальне покарання — вісім років увʼязнення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Крім того, жінку на три роки позбавили права керувати транспортними засобами та зобов’язали виплатити родичам загиблої дитини 6 мільйонів гривень моральної компенсації.

Прокурори довели, що 10 грудня 2025 року близько 11:44 поліцейська керувала службовим автомобілем Mitsubishi Outlander та прямувала за викликом на іншу ДТП.

На вулиці В’ячеслава Чорновола у Прилуках вона наблизилася до нерегульованого пішохідного переходу, де жінка разом із шестирічною донькою переходили дорогу. Попри обмеження швидкості 40 км/год, службовий автомобіль рухався зі швидкістю майже 51—55 км/год.

Водійка не зменшила швидкість перед переходом, не надала перевагу пішоходам і не вжила своєчасних заходів для зупинки автомобіля. Хоча експертиза підтвердила, що поліцейська мала технічну можливість уникнути наїзду, якби дотримувалася правил дорожнього руху. Суд визнав ці порушення безпосередньою причиною ДТП.

Унаслідок наїзду дитина отримала тяжкі травми та загинула. Її мати зазнала травм середньої тяжкості.

Обвинувачена визнала вину лише частково. Суд не встановив обставин, які пом’якшують або обтяжують покарання, і врахував, що на момент ДТП вона була працівницею Національної поліції та виконувала службове завдання.