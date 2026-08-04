Росіяни заманюють українських військових на підставні побачення для вбивства — з початку року СБУ запобігла понад 50 таким випадкам

Росія почала активно використовувати «медові пастки» — заманювати українських військових на фейкові побачення, щоб убити їх. Служба безпеки України з початку року вже запобігла понад 50 таким випадкам.
Про це повідомили на сайті СБУ.
Росіяни шукають військових на сайтах знайомств і в чатах, знайомляться через фейкові жіночі акаунти, а потім виманюють на зустріч. Найчастіше для вбивств використовують саморобні вибухові пристрої. Інколи вони використовують смертельні отрути, синтезовані з наркотичних, психотропних та інших хімічних речовин.
Розслідування ведуть за статтями про державну зраду, умисне вбивство і терористичний акт. Підозрюваним у цих злочинах загрожує довічне увʼязнення.
- Правоохоронці вже повідомляли про такі випадки в Україні. Зокрема, 8 липня в Офісі генерального прокурора писали, що в Харкові двох неповнолітніх дівчат підозрюють в отруєнні військовослужбовця під керівництвом російського куратора. Дівчата запросили військового «відпочити» у готель і підмішали йому метадон у горілку — чоловік помер.
- У квітні в орендованій квартирі в Ужгороді знайшли мертвим військового. У квартирі з ним була 26-річна жінка із Запоріжжя — як пізніше зʼясували правоохоронці, вона на замовлення російських спецслужб підсипала в напій чоловіку заздалегідь підготовлену речовину.