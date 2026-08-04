Морозиво «Ласунка» може тимчасово зникнути з магазинів. Росіяни знищили склад компанії

Внаслідок російської атаки повністю знищений складський комплекс української компанії-виробника морозива «Ласунка».
Про це компанія повідомила у Threads.
Там кажуть, що вогонь повністю знищив продукцію, яку вже готували для відправки в магазини по всій країні. Тож найближчим часом морозива «Ласунки» може не бути в магазинах.
«Ворог може знищити майно чи стіни, проте йому ніколи не знищити нашу стійкість і вашу довіру до нас!» — наголосили в компанії.
- «Ласунка» — один з найбільших виробників морозива в Україні, який також випускає торти, сирки та іншу молочну продукцію. Компанію заснували у 1997 році.