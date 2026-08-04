Вибухи на полігоні на Хмельниччині. Слідство перевіряє версії диверсії та порушення правил під час розвантаження боєприпасів

У межах розслідування вибухів на полігоні у Хмельницькій області, що сталися 31 липня, слідчі перевіряють дві версії події. Одна з них — можлива диверсія для знищення зброї.

Про це повідомляють Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

За однією з версій слідства, вибухи могли стати наслідком умисних дій. За іншою — первинну детонацію могло спричинити недотримання встановлених правил поводження з боєприпасами під час їхнього розвантаження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини, які підтвердять або спростують кожну з цих версій.

Неконтрольована детонація на військовому обʼєкті на околиці Хмельницького сталася близько 11:55 та тривала майже до кінця дня 31 липня. Унаслідок вибухів постраждали 8 військових. Серед цивільних постраждалих немає.

Станом на 3 серпня п’ятеро військовослужбовців досі вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини.

Огляд місця події завершили. Під час пошукових робіт виявили фрагменти тіл. Їх передали для проведення експертиз, які мають встановити особи загиблих.

Правоохоронці опитали командування, військовослужбовців частини та постраждалих, а також вилучили службову документацію, яка стосується зберігання, перевезення і розвантаження боєприпасів.

Триває фіксація пошкоджень житлових будинків та іншого майна поблизу полігону. Рятувальники продовжують розміновувати території за межами військового об’єкта. Загрози повторних вибухів немає.

Після завершення безпекових заходів спеціальна комісія проведе детальне обстеження території полігону та оцінить наслідки інциденту.

Подію попередньо кваліфікували за статтею про порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами й предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кількох людей. Розслідування триває.