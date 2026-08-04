В окупованому Криму російський військовий розстріляв своїх побратимів і цивільних. Четверо людей загинули

Біля окупованого Севастополя вранці 4 серпня російський військовий відкрив вогонь по своїх побратимах і цивільних. Загинули четверо людей, ще четверо поранені.

Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

За його даними, спочатку військовий почав стріляти в побратимів, убивши одного та поранивши іншого. А потім у селі Хмельницьке під Севастополем застрелив трьох місцевих — чоловіків віком 71 і 59 років та 64-річну жінку. Ще троє цивільних поранені.

Нападника затримали. Обставини стрілянини встановлюють.