Росіяни вночі вдарили по Україні балістикою, КАБами й понад 130 дронами. Є загиблі та постраждалі, серед них — діти

У ніч проти 4 серпня російські війська запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» і 136 безпілотників різних типів. Силам ППО вдалося збити 117 ворожих БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Балістична ракета і ще 14 ударних дронів влучили в 14 місцях, на трьох локаціях впали уламки. Зокрема, вночі російські дрони атакували Миколаїв. Внаслідок удару загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей постраждали, серед них — дві дівчинки віком 2 і 12 років.

У місті зруйновані та пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та автомобіль.

Шістьма керованими авіабомбами російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста Суми. Загинули двоє дітей — дівчата 5 та 10 років, а також літня жінка. Ще четверо людей зазнали гострої реакції на стрес.

У місті зруйновані та пошкоджені житлові будинки й нежитлові споруди.

Від ударів по Дніпропетровщині за ніч постраждали двоє людей. У Нікопольському районі пошкоджена багатоповерхівка, у Павлоградському — понівечені приватні будинки.

Також під атакою вночі був південь Одещини. Внаслідок удару зруйновано приватний житловий будинок. Відомо про двох постраждалих.

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Уже зранку 4 серпня Росія атакувала дроном Центральний район Херсону. Постраждав 52-річний чоловік — у нього вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, а також осколкові поранення спини та ніг.