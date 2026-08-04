Генштаб: За добу на фронті армія РФ втратила пʼять танків і понад 1 200 своїх військових

За добу 3 серпня російська армія втратила на війні проти України ще 1 240 своїх військових убитими й пораненими.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили пʼять танків, чотири бойові броньовані машини, 55 артилерійських систем, чотири РСЗВ, пʼять засобів ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1 792 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 379 одиниць автомобільної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року повідомив, що втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (в лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.