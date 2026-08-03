ЄС має сильніше тиснути на Україну й вимагати реформ, якщо Київ справді хоче вступити до Євросоюзу. Світові медіа про війну 3 серпня

Україна гальмує з реформами, які потрібні їй для вступу до ЄС, вважає The Economist. Перший кластер, який відкрили Україні у червні, охоплює верховенство права, демократію, боротьбу з корупцією та роботу державних органів. Київ мав почати ухвалювати потрібні закони за ним ще на початку року, але уряд подав лише чотири законопроєкти, а парламент ухвалив два, і ті — із серйозними зауваженнями з боку громадськості та експертів. Видання звертає особливу увагу на відсутність прогресу в судовій системі. Скандали там стали буденністю, йдеться в статті. Парламент також ухвалив закон, який, на думку реформаторів, допомагає суддям приховувати свої статки. Влада майже не просунулася з реформою Верховного суду та прокуратури. Водночас три чверті українців не довіряють судам, а іноземні інвестори називають верховенство права головною проблемою для бізнесу. ЄС зосереджений на зусиллях України захистити себе та Європу, тому заплющує очі на ці питання, пише The Economist. Україна вчиться, що їй це може зійти з рук, каже політичний консультант Якуб Парусинський у Києві: «Підхід такий: що найменше ми можемо зробити? Що достатньо добре?».

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.