19-річний хлопець із Херсонщини, який є в реєстрі зниклих «дітей війни», знайшовся в російській армії. Він каже, що «на своїй стороні»

19-річний Олександр Мустяце із села Кринки на Херсонщині, який, за даними платформи «Діти війни», є зниклим безвісти, опинився в російській армії. Сам він пояснив, що в «його серці завжди була Росія».

Про це написала ініціатива Back to Ukraine.

Це перший такий випадок, встановлений активістами. У своїх соцмережах він публікував фото у російській військовій формі із символікою «Z» і російським прапором. Також хлопець поширював фото з позицій. Однак ця його сторінка неактивна з 2025 року. Активісти вважали, це могло означати що завгодно — можливо, його немає в живих. Однак сьогодні на платформі уточнили, що спробували написати Мустяцю в соцмережах — там зʼявилася нова сторінка з його фото.

Команда Back to Ukraine знайшла список друзів дружини Мустяця в соцмережах і серед них був акаунт «Александр Фаменок». Ініціатива стверджує, що не помилилася і це акаунт належить Мустяце. Коли під час листування до нього звернулися як Олександр Мустяце — він відповів.

Хлопець написав, що він «на своїй стороні», а на уточнювальні запитання перестав відповідати.