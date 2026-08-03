У Польщі чоловік переплив Балтійське море. Він стартував зі Швеції і за 56 годин жодного разу не вийшов з води

Поляк Бартломей Кубковський переплив Балтійське море від Швеції до Польщі за 56 годин — не виходячи з води. Це була його пʼята спроба.

Про це пише TVP World.

Чоловік почав плисти зі Швеції, а в неділю ввечері вийшов на берег у польському Дзівнуві. Загалом плавець подолав 160 кілометрів. Впродовж всього плавання його підтримували катери: забезпечували їжою, здійснювали медичний нагляд і допомаганли орієнтуватися. Однак за правилами випробування торкатися катерів, спати або підійматися на борт він не міг.

Після випробування, відповідаючи на запитання про те, як він себе почуває, чоловік відповів, що «такий виснажений, що поки й сам не знає». У 2025 році, під час попередньої спроби, чоловіка витягнули з води, коли він втратив свідомість — це було лише за 11 кілометрів від польського узбережжя. Однак тоді він встановив новий світовий рекорд у 24-годинному плаванні.