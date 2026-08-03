Нові морські платформи Magura з FPV-дронами вперше атакували наземні цілі росіян у Криму

Спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 вперше застосував новітні морські платформи Magura, оснащені FPV-дронами, й атакував два російських радіолокаційних обʼєкти в окупованому Криму.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Цілями операції, що відбулася наприкінці липня, були російська машина управління зі складу РЛС «Подльот» і система розпізнавання «Пароль-4».

«Відтепер наші «Магури» загрожують російським окупантам і на суходолі — це кардинальне переведення боротьби в іншу площину», — сказав командир Group 13 на позивний «Тринадцятий».

У ГУР додали, що загалом під час війни на морі оператори Group 13 знищили девʼять і пошкодили пʼять російських кораблів, знищили три ворожих гелікоптери і пошкодили ще один, а також знищили два винищувачі зі складу Чорноморського флоту РФ.