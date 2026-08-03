Колишнього держсекретаря МЗС Банькова відправили під варту. Його підозрюють у розкраданні іноземних пожертв для України

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ Олександру Банькову, якого підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги для України на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє «Суспільне».

Банькова відправили під варту на 60 діб із можливістю застави 10 мільйонів гривень.

Прокурор САП клопотав про тримання під вартою з альтернативою застави 15 мільйонів гривень. Водночас сторона захисту називала суму застави «великою» і просила про «більш мʼякий» запобіжний захід.

27 липня Банькову оголосили підозру в шахрайстві, відмиванні та привласненні коштів. За версією слідства, на початку повномасштабного вторгнення він вмовляв донорів і працівників дипломатичних установ переказувати фіндопомогу Україні на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Далі ці кошти виводили на рахунки ФОПів (також підставних).

Після цього через конвертаційні центри кошти переводили в готівку та витрачали на власні потреби. Загалом через підконтрольні компанії та ФОПів могли легалізувати 37,3 млн грн.

Окрім Банькова, підозри в цій справі отримали ще три людини — екскерівник апарату МЗС, чинний радник Постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміз Рамазанов, керівник підконтрольної громадської організації «Центр сприяння міжнародному співробітництву» Владислав Резніков і бухгалтер цієї організації.