Понад 73 тисячі мігрантів залишили іспанський анклав Сеута

Приблизно 73 500 мігрантів уже залишили іспанський анклав Сеута і повернулися до Марокко після масового прориву через кордон, що став найбільшою міграційною кризою в історії міста.

Про це повідомляє іспаномовне агентство EFE.

За оцінками сил безпеки Іспанії, ця кількість може включати не лише людей, які потрапили до Сеути під час масового прориву, а й тих, хто прибув до міста раніше, а також мігрантів, що могли кілька разів перетинати кордон туди-назад.

Частина мігрантів, які повернулися до Марокко, розповіли Reuters, що вирішила залишити Сеуту через голод, виснаження і неможливість продовжити шлях до материкової Іспанії.

Водночас у Сеуті досі залишаються групи мігрантів, які відмовляються добровільно повертатися до своїх країн. Їх бачать у центральних районах міста, на околицях і в гірській місцевості.

Переважно це невеликі групи з трьох-п’яти людей. Встановити точну кількість людей, які залишаються в анклаві, складно. Кордон між марокканським містом Фнідек і Сеутою знову працює в звичайному режимі.

У Сеуті залишаються приблизно три тисячі силовиків. Також делегат уряду Іспанії в Сеуті Мігель Анхель Перес повідомив, що кількість тіл, знайдених у морі після спроби масового перетину кордону, зросла до 72.