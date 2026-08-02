Маркуватимуть ШІ: у ЄС запрацювали нові правила для згенерованого контенту

З 2 серпня в Європейському Союзі набули чинності нові вимоги Закону про штучний інтелект (AI Act), які зобовʼязують позначати контент, створений за допомогою ШІ.

Про це повідомила Європейська комісія.

Нові правила мають допомогти користувачам розуміти, коли вони взаємодіють із ШІ або переглядають створений ним контент — відтепер розробники систем штучного інтелекту повинні чітко це маркувати.

Вимоги стосуються зображень, аудіо- й відеоматеріалів, що імітують реальних людей, а також обʼєктів, місць, подій і текстів. Правила поширюються і на системи штучного інтелекту, які аналізують емоції або використовують біометричні дані людини.

Контент має містити чітке візуальне маркування, а також машинозчитувані позначки. Для цього Європейський Союз розробив спеціальний набір іконок, які можна використовувати для ідентифікації ШІ-контенту.

Водночас закон передбачає винятки. Нові правила не поширюються на системи, що виконують допоміжні функції, зокрема перевірку орфографії чи базову обробку фотографій. Також окремий порядок діє для матеріалів, що мають очевидно художній, творчий, сатиричний або вигаданий характер.

У таких випадках допускаються інші способи інформування, якщо вони не заважають сприйняттю твору. Крім того, користувачів тепер обовʼязково мають повідомляти, якщо вони спілкуються не з людиною, а із системою штучного інтелекту.

Для тих, хто порушує правила, передбачені штрафи: для компаній — до €15 млн або 3% річного глобального обороту; для установ, органів та агентств ЄС — до €750 тисяч. Для малих і середніх підприємств санкції застосовуватимуть з урахуванням пропорційності.