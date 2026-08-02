Понад 65 тисяч «Шахедів» і 91 «Кинджал». Стало відомо, скільки російських цілей збила українська ППО з початку повномасштабної війни

Українська протиповітряна оборона знищила понад 445 тисяч повітряних цілей росіян від початку повномасштабної війни — більш ніж пʼять тисяч ракет і майже 440 тисяч дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ з нагоди свого професійного свята 2 серпня.

Так, із 24 лютого 2022 року ППО збила:

91 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

794 крилаті ракети «Калібр»;

2 809 крилатих ракет Х-101 (Х-555 / Х-55);

13 крилатих ракет Х-22/32;

12 протикорабельних ракет «Онікс»;

294 крилаті ракети «Іскандер-К»;

346 балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23;

12 протикорабельних ракет «Циркон»;

622 керовані авіаційні ракети;

понад 70 ракет інших типів.

А також 65 618 безпілотників типу Shahed, 20 286 розвідувальних БпЛА, 10 604 «Ланцети» та 342 585 інших типів дронів.

Крім того, авіація Повітряних сил впродовж 2022—2026 років здійснила 38 367 вильотів та знищила понад 12 тисяч ворожих повітряних цілей.

«Льотчики, зенітники, радіотехнічні війська, воїни безпілотних підрозділів, фахівці зв’язку та забезпечення — кожен на своєму місці щодня виборює перевагу в небі. Тисячі збитих ракет і дронів, десятки літаків та гелікоптерів, сотні знищених наземних цілей противника — це результат професіоналізму, мужності й самопожертви», — наголосили у Повітряних силах.