Війська РФ уночі запустили по Україні понад 130 дронів. Поранені є на Харківщині та Дніпропетровщині

У ніч на 2 серпня російські війська запустили для атаки на Україну 133 дрони різних типів. Силам ППО вдалося знешкодити 109 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 24 безпілотники влучили у 19 місцях, на трьох локаціях упали уламки. Зокрема, росіяни вночі атакували Індустріальний район Харкова та село Логачівка на Харківщині.

Постраждали пʼятеро людей, серед них — діти 8 та 13 років, а також рятувальник. У дітей гостра реакція на стрес. Пошкоджені приватні будинки, складські та господарські споруди, горіли приміщення СТО та деревʼяні піддони.

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На Дніпропетровщині від нічних обстрілів постраждали семеро людей. Зокрема, у Нікопольському районі у важкому стані госпіталізували 18-річного юнака. Там понівечені заправка, склад з зерном, автівка та трактор.

У Синельниківському районі пошкоджені приватний будинок та автомобіль.