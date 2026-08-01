У Греції спалахнули масштабні лісові пожежі — через сильний вітер вогонь швидко поширюється

У кількох регіонах Греції, зокрема біля Афін, спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь швидко поширюється через сильний вітер і це ускладнює роботу рятувальників.
Про це пише Reuters.
У деяких частинах Іспанії та Франції ситуація знову погіршилася: є зруйновані села, і сотні тисяч людей були змушені покинути свої домівки. У французькій Варі вогонь охопив понад тисячу гектарів. За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, з початку року пожежі у Франції охопили близько 119 тисяч гектарів.
Водночас грецька влада оголосила надзвичайну ситуацію для кількох районів і попередила про ризик лісових пожеж у регіонах Аттика та Евія.
Понад 200 людей з міста Агіос-Васілео евакуювали морем — це місто приблизно за 80 кілометрів від Афін. Ще 12 людей вивезли з пляжу в Порто-Гермено катерами берегової охорони і пожежної служби.
Журналісти пишуть, що в країнах Євросоюзу цього року рекордні лісові пожежі, які перевищили середні показники.
- Наприкінці липня стало відомо, що понад 220 тисяч людей евакуювали через лісову пожежу, що вирує на південному заході Франції. Також десятки тисяч людей евакуювали через інші лісові пожежі у Франції та Іспанії.
- За даними європейських служб, цьогоріч пожежі вже знищили в Європі більше територій, ніж будь-якого року за останні два десятиліття. Науковці повʼязують дедалі частіші хвилі спеки, посухи та масштабні пожежі зі зміною клімату. Крім того, у Франції висока температура вже впливає на роботу атомних електростанцій і погіршує стан посівів кукурудзи.