Джоан Роулінг написала листа українському військовому, який понад чотири роки провів у російському полоні і є фанатом «Гаррі Поттера»

Авторка серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг надіслала українському військовому, який був у полоні понад чотири роки, лист із побажаннями і книгу зі своїм автографом.

Про це повідомило видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га» на сторінці в інстаграмі.

Олександр Іванов, якому відповіла Роулінг, майор морської піхоти, оборонець Маріуполя, який повернувся з російського полону 15 травня. У видавництві розповіли, що письменниця надіслала Іванову першу частину серії — «Гаррі Поттер і філософський камінь».

Український військовий у полоні з памʼяті переповідав побратимам усі сім книжок про Гаррі Поттера. Листа письменниці написала дружина Олександра. Неллі розповіла їй про чоловіка і те, як історії про Гаррі Поттера підтримували його в полоні. Відповідь родина отримала 31 липня — у день народження Роулінг.

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«Я чула, що ви є великим шанувальником «Гаррі Поттера» і що ці історії давали вам розраду під час перебування в російському полоні. Я дуже рада дізнатися, що вас звільнили й ви повернулися додому, в Україну. Бажаю вам довгого, щасливого життя попереду», — йдеться в її листі.