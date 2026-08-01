Українські війська атакували склад морських безекіпажних катерів і залізничні мости росіян

Українські підрозділи в ніч проти 1 серпня атакували склад морських безекіпажних катерів у Криму та залізничні мости росіян.

Про це повідомили в Генштабі.

На складі росіяни зберігають та обслуговують морські безекіпажні катери для спецзавдань.

Окрім того, українські підрозділи вдарили по залізничному мосту «Сиваш» у районі Чонгара — він зʼєднує тимчасово окуповані території Херсонщини з Кримом. Ще під атакою був залізничний міст у районі Владиславівки (Крим). Ці мости російська армія використовує для військових потреб.

Також українські війська вдарили по підрозділу РЕБ у Севастополі, ремонтно-відновлюваній базі в районі Первомайського (Крим) і по складах у Херсонській та Запорізькій областях.

OSINT-канали писали, що в Росії під удар потрапила промзона «Нижньокамськнафтохіму» в Татарстані.

Компанія випускає понад 120 видів хімпродукції. Основним видом продукції є синтетичні каучуки та пластик.

Також під ударом були енергетичні обʼєкти на окупованій території Донецької та Запорізької областей. Атака спричинила перебої зі світлом.