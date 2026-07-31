Мудрику дозволили повернутись у футбол після дискваліфікації. Він запевнив, що ніколи не вживав заборонених речовин

Український футболіст Михайло Мудрик після майже дворічної перерви зможе повернутися до офіційних матчів — його чотирирічну дискваліфікацію у справі про допінг скасували.
Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі.
Також на офіційному сайті Футбольної асоціації Англії повідомили, що завершили дисциплінарне провадження проти українського футболіста. Цю інформацію підтвердила і пресслужба «Челсі».
Очікується, що Мудрик найближчим часом приєднається до «Челсі» в Гонконзі у передсезонному турне.
Мудрик у своєму дописі заявив, що ніколи свідомо чи навмисно не вживав жодних заборонених речовин. Він додав, що планує зосередитися на тренуваннях, щоб швидше повернутися на поле.
- Михайло Мудрик підписав контракт з «Челсі» в січні 2023-го на вісім з половиною років. У грудні 2024 року стало відомо, що під час планової перевірки в нього виявили допінг. Після цього футболіста тимчасово усунули з основного складу команди, доки чекали на результати додаткових аналізів. Згодом 25-річного Мудрика дискваліфікували на чотири роки рішенням Футбольної асоціації Англії.