В Україну з окупації повернули ще чотирьох дітей. Це сталося, зокрема, за сприяння Меланії Трамп

В Україну з тимчасово окупованої території повернули ще чотирьох дітей віком від 6 до 15 років. Це сталося, зокрема, за сприяння першої леді США Меланії Трамп — вона впʼяте допомогла Україні у цьому питанні.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Вдалося повернути 6-річного хлопчика — його батьки евакуювались під час масованих атак на їхнє місто, а він сам тоді був у бабусі з дідусем на тимчасово окупованій Луганщині.

Ще в Україну повернулась 9-річна дівчинка — вона втратила свої документи, коли була на окупованій Херсонщині в прабабусі. Зараз вона в Україні зі своєю мамою.

Також з Маріуполя повернули 15-річного юнака, який пережив загибель своєї мами. Зараз він житиме із сестрою в Україні.

В Україну повернувся ще один 15-річний юнак — батьки раніше не могли його забрати через заборону на вʼїзд до Росії.