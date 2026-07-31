В Україну з окупації повернули ще чотирьох дітей. Це сталося, зокрема, за сприяння Меланії Трамп

В Україну з тимчасово окупованої території повернули ще чотирьох дітей віком від 6 до 15 років. Це сталося, зокрема, за сприяння першої леді США Меланії Трамп — вона впʼяте допомогла Україні у цьому питанні.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
Вдалося повернути 6-річного хлопчика — його батьки евакуювались під час масованих атак на їхнє місто, а він сам тоді був у бабусі з дідусем на тимчасово окупованій Луганщині.
Ще в Україну повернулась 9-річна дівчинка — вона втратила свої документи, коли була на окупованій Херсонщині в прабабусі. Зараз вона в Україні зі своєю мамою.
Також з Маріуполя повернули 15-річного юнака, який пережив загибель своєї мами. Зараз він житиме із сестрою в Україні.
В Україну повернувся ще один 15-річний юнак — батьки раніше не могли його забрати через заборону на вʼїзд до Росії.
- За даними Bring Kids Back UA, станом на сьогодні з окупації в Україну вдалося повернути 2 414 дітей, ще 1,6 мільйона — залишаються під контролем РФ. Ці діти або депортовані, або примусово переміщені в РФ, або перебувають на тимчасово окупованій території.