На військовому полігоні в Хмельницькому через детонацію боєприпасів постраждали четверо військових

Через детонацію боєприпасів на військовому полігоні в Хмельницькому постраждали четверо військових — вони в лікарні.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Інцидент стався близько 11:55 — зараз немає звʼязку ще з кількома військовими, які були на місці події.

Правоохоронці відкрили справу за порушення правил поводження зі зброєю. Зараз правоохоронці опитують командування та військовослужбовців.

Огляд місця події розпочнеться після того, як детонація припиниться.