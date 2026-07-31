Військові Нацгвардії, ДПСУ та поліції отримуватимуть до 460 000 грн мотиваційних виплат

Військовослужбовці Національної гвардії, ДПСУ та поліції отримуватимуть до 460 тисяч гривень мотиваційних виплат — їх нараховуватимуть залежно від складності та небезпеки завдань, виконаних під час бойової роботи.

Про це повідомив керівник МВС Іван Вигівській.

Відповідні накази вже підписав Вигівський. Зокрема виплати рахуватимуть так:

до 100 000 грн на місяць будуть платити за участь у бойових діях;

170 000 грн на місяць — за завдання на лінії зіткнення;

70 000 грн на місяць — за завдання на інших ділянках фронту в рамках ротного опорного пункту;

50 000 грн на місяць — за службу на пунктах управління;

15 000—30 000 грн на місяць платитимуть інструкторам-військовослужбовцям;

до 10 000 грн на місяць отримуватимуть інші категорії військових за службу.

Також 40тисяч гривень можна буде отримати за добу, якщо захопити російські позиції, а 20 тисяч — за повернення вже втрачених. Ще 100 тисяч гривень будуть давати за кожного росіянина, якого взяли в полон, а 15 тисяч — якщо ворога знищили у стрілецькому чи рукопашному бою.

Виплати будуть нараховувати за період з 1 червня 2026 року.