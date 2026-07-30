Росія чи не щодня атакує українські порти — це може зірвати експорт зерна з України цього року. Світові медіа про війну 30 липня

Сьогодні десятки світових медіа пишуть про нічну масовану атаку Росії із застосуванням балістичних і крилатих ракет та ударних дронів по щонайменше 10 регіонах України. СNN розповідає про трагедію багатодітної родини з селища Радушне біля Кривого Рогу. Російська ракета вщент зруйнувала будинок подружжя Артема та Олени Воронових. Разом із ними вдома були сім їхніх дітей та півторарічний онук. До ранку рятувальники повідомили про шістьох загиблих, четверо з них — діти. Сусідка Катерина Черниш розповіла виданню, що Воронови були побожними християнами, які вважали свою велику родину благословенням. «Вони виховували своїх дітей, щоб допомагали одне одному та спілкувалися одне з одним. У селі їх знали як зразкову сім’ю, яка показувала іншим, як дружити, як любити та підтримувати одне одного», — сказала вона. Для удару по цьому селищу Росія, ймовірно, використала північнокорейську ракету (типу KN-23 або KN-24), пише Reuters з посиланням на власні джерела. Військове джерело журналістів розповіло, що востаннє Україна підтвердила російський удар з використанням північнокорейської ракети 8 серпня 2025 року. Тим часом The New York Times присвятила матеріал інциденту з падінням російської ракети на території Польщі під час нічної атаки Росії по Україні.

The Economist акцентує увагу на російських ударах по українських портах, що може зірвати експорт зерна з України. Росія останніми тижнями посилила свої атаки по портах Одеси, Чорноморська та Південного (через які проходить близько 90% українського експорту зернових та олійних культур). Збройні сили України роблять усе можливе, зауважує видання. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснює, що частину засобів ППО перемістили в море, встановивши великокаліберні кулемети на патрульні катери. За його словами, нещодавно морський гелікоптер за один виліт збив одразу сім «Шахедів». Однак Росія просто завалює їхньою кількістю. 19 липня Росія вразила турецький зерновоз Golden Leo крилатими ракетами просто на очах у відпочивальників на пляжах Одеси. Один із охоронців Одеського порту розповідає, що чує удари майже щодня. За мить вмикають сирени, а за ними лунає глухий вибух, від якого здригається земля, вогонь зенітної артилерії та пронизливе виття дрона-перехоплювача.

Великі міжнародні перевізники (як-от данська Maersk) перенаправляють свої судна до румунської Констанци. Великий бізнес уникає українських портів через ризики та високу вартість страхування. На їхнє місце приходять дрібніші судноплавні компанії з Близького Сходу, які ходять під «зручними прапорами» (Того, Гвінея-Бісау та ін.). Попри це в Україні очікується високий врожай — близько 81 млн тонн зернових та олійних (проти 80 млн тонн торік). Але міністр сільського господарства Тарас Висоцький попереджає, що експорт у травні та червні скоротився на чверть, і «якщо кількість нападів подвоїться або потроїться, це буде справжнім викликом». Сільськогосподарська продукція становить майже 60% від загального обсягу експорту України. Міністерство відстежує кількість сільськогосподарських працівників, загиблих від російських FPV. «Щотижня ми чуємо, що загинуло три, чотири, п’ять фермерів, — каже Висоцький. — Очевидно, що вони навмисно полюють на людей».

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