Дослідження: Найнебезпечніші країни Європи для водіїв — Сербія, Болгарія та Румунія

Сербія, Болгарія та Румунія очолили рейтинг найнебезпечніших країн Європи за рівнем смертності в дорожньо-транспортних пригодах. Найкращі показники безпеки традиційно демонструють скандинавські країни.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на дослідження компанії Vignette Switzerland, яке ґрунтується на даних Європейської ради з безпеки на транспорті (ETSC) за 2025 рік.

Дослідження порівнює кількість загиблих у ДТП на один мільйон жителів. Другий рік поспіль рейтинг очолила Сербія — там зафіксували 74 смерті на дорогах на мільйон населення, що приблизно на 72% перевищує середній показник ЄС. Водночас порівняно з попереднім роком рівень смертності у країні дещо знизився.

До трійки також увійшли Болгарія (71 загиблий на мільйон населення) та Румунія (68 загиблих на мільйон населення). До десятки країн з найвищою смертністю на дорогах також потрапили популярні туристичні держави — Португалія, Греція, Італія та Франція.

Найбезпечнішими країнами для водіїв стали Норвегія та Швеція, де зафіксували лише 19 смертей у ДТП на мільйон жителів. Таким чином, дороги в цих країнах майже вчетверо безпечніші, ніж у Сербії. До лідерів за рівнем безпеки також увійшли Велика Британія, Данія та Швейцарія.

Автори дослідження проаналізували й зміни за останнє десятиліття. Найбільшого прогресу досягла Литва, яка з 2015 року скоротила кількість смертей на дорогах на 43%. Значне покращення також зафіксували в Латвії (–37%), Болгарії (–36%), Греції (–35%) та Угорщині (–30%).

Натомість у деяких популярних туристичних країнах прогрес майже зупинився. Зокрема, у Португалії смертність на дорогах за десять років знизилася лише на 1%, у Франції — на 6%.