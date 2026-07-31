The Guardian: російська ракета знищила в Києві американський завод, який виробляв дрони

Завод з виробництва дронів у Києві, який знищила російська балістична ракета, належав американській корпорації Terminal Autonomy, зареєстрованій у штаті Делавер. Імовірно, це перший випадок, коли Москва вдарила по американській компанії за час цієї війни.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.

Компанія Terminal Autonomy виробляє високоточні ударні дрони великої дальності із системами наведення, стійкими до засобів радіоелектронної боротьби.

Державні реєстри свідчать, що корпорацію зареєстрували в Делавері у 2023 році.

Російські пропагандисти, які ще 26 липня писали про цю атаку, не вказували, що завод належав американській компанії. Однак вони стверджували, що на підприємстві працювали «фахівці українсько-американської компанії». Також росіяни казали, що завод виробляв безпілотники AQ-400 Scythe і AQ-100 Bayonet.

За словами джерела, знайомого з діяльністю компанії, внаслідок атаки ніхто не загинув.