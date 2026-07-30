Корецький заявив, що в Україні перевірять усі «без винятку» укриття

В Україні перевірять усі «без винятку» укриття, зокрема стосовно їхнього належного утримання та безперешкодного доступу громадян.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Корецький зазначив, що сховища мають бути відчинені і тоді, коли тривогу ще не оголосили, але попередили про небезпеку. За його словами, на пʼятому році війни проблем із доступом до укриттів не має бути взагалі. Перевірити стан і доступність сховищ доручили профільним міністерствам, ОВА та органам місцевого самоврядування.