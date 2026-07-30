Корецький заявив, що в Україні перевірять усі «без винятку» укриття

В Україні перевірять усі «без винятку» укриття, зокрема стосовно їхнього належного утримання та безперешкодного доступу громадян.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.
Корецький зазначив, що сховища мають бути відчинені і тоді, коли тривогу ще не оголосили, але попередили про небезпеку. За його словами, на пʼятому році війни проблем із доступом до укриттів не має бути взагалі. Перевірити стан і доступність сховищ доручили профільним міністерствам, ОВА та органам місцевого самоврядування.
- Російські війська в ніч проти 30 липня атакували територію України 284 безпілотниками та 74 ракетами різних типів. Основними напрямками нічної атаки були Київщина і Львівщина. Одна з ракет обірвала життя багатодітної родини під Кривим Рогом. Там шестеро загиблих, серед яких четверо дітей.
- Після атаки кияни у соцмережах скаржилися, що їх не пускали в метро, бо станції були переповнені. «Київський метрополітен» відповів, що після оголошення повітряної тривоги всі станції були відчинені та працювали як укриття, а доступ для людей не обмежували. В окремих випадках могли просити перейти зі службових приміщень на платформи.