Зеленський провів кадрові зміни в СБУ та призначив Олега Федоріва керівником Центру спецоперацій «А»

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в СБУ і призначив новим керівником спецпідрозділу ЦСО «А» бригадного генерала Олега Федоріва.

Про це йдеться в указі № 673/2026.

Раніше Федорів обіймав посаду начальника управління Центру СБУ. Також у 2026 році він отримав звання Героя України.

Окрім того, Зеленський призначив Олену Воронову керівницею управління роботи з особовим складом СБУ. Президент прийняв рішення і про інші кадрові зміни — призначив нових керівників управлінь СБУ в восьми областях та Криму.

Зокрема:

До цього Центр спецоперацій «А» СБУ очолював Євгеній Хмара. Після відставки Михайла Федорова уряд призначив його тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони.