Олексій Білошицький став новим керівником патрульної поліції

Новим начальником департаменту партульної поліції став полковник Олексій Білошицький. До цього він був першим заступником керівника патрульної поліції.

Про це повідомили у телеграмі Нацполіції.

Сьогодні Білошицького представив особовому складу т. в. о. керівника Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Національна поліція України

Що відомо про Олексія Білошицького

Білошицький має бойовий досвід — був долучений до створення бригади «Хижак» при департаменті патрульної поліції та виконував бойові завдання у її складі. Після цього бригада під його керівництвом створила підрозділ БпЛА та аеророзвідки.

Олексій Білошицький з 2008 року по 2015 рік займався приватною адвокатською та юридичною практикою. У 2015 році він став начальником відділу моніторингу та аналізу управління моніторингу та аналітичного забезпечення патрульної служби. Тоді він також став заступником керівника патрульної поліції.

До цього головою патрульної поліції з 2015 року був Євгеній Жуков. Він подав у відставку у квітні на тлі дій поліцейських під час стрілянини в Києві 18 квітня.