Новини

Зеленський призначив Олексія Соболева заступником керівника Офісу президента

Автор:
Христина Піцуряк
Дата:

Президент Володимир Зеленський підписав указ та призначив Олексія Соболева заступником керівника Офісу президента.

Про це він написав у своєму телеграмі.

Соболев зосередиться на економічному напрямі й працюватиме з премʼєр-міністром України Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, іншими урядовцями, обласними й місцевими владами.

  • Олексій Соболев — колишній міністр економіки, довкілля та сільського господарства. У 2023 році він був заступником міністра економіки, у 2016—2018 роках керував проєктом Prozorro.Sale у Transparency International Ukraine; у 2018 році — очолював ДП «Прозорро.Продажі».