Правоохоронці заочно повідомили про підозру російському бізнесмену Юрію Васіну, який фінансував ВПК РФ за кошти, зароблені в Україні

Правоохоронці заочно повідомили про підозру російському підсанкційному бізнесмену Юрію Васіну, який отримував доходи від готельного бізнесу в Україні та спрямовував їх компаніям, що працюють на військово-промисловий комплекс РФ.

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідчих, одна з компаній Васіна управляє групою, до якої входять 17 готельних комплексів в Україні та інші обʼєкти вартістю понад 1,5 мільярда гривень. Доходи від готелів бізнесмен вкладав, зокрема, у розвиток своїх компаній в Росії, які безпосередньо співпрацювали з російською владою, компаніями ВПК і державними воєнними структурами.

Слідчі стверджують, що у 2014—2025 роках Васін керував низкою російських фірм: призначав керівників, визначав напрямки роботи, обирав контрагентів та ухвалював рішення про участь у держзакупівлях. Одна з цих компаній постачала компʼютерну техніку підприємству російського ВПК, яке виробляє системи озброєння для надводних кораблів, автоматизовані системи управління військово-морським флотом і засоби тактичного зв’язку. Також ця фірма надавала програмне забезпечення для апарату Ради Федерації РФ та укладала держконтракти з іншими установами, зокрема Федеральною службою виконання покарань Росії (ФСВП).

Такж у 2023 році компанія виконувала замовлення в межах держоборони. Окремо слідчі підтверджують, що підрозділи ФСВП, з якими співпрацювала компанія, були залучені до незаконного утримання українців на ТОТ.

Після початку повномасштабної війни, як стверджують слідчі, компанії, де співвласником є Васін, продовжили платити податки в Росію (в Україні свої фірми він переписав на довірених людей). За 2022—2024 роки компанії у РФ перерахували до держскарбниці понад 362 мільйони російських рублів (понад 160 мільйонів гривень за курсом на той час).

Під час обшуків в українських офісах у Києві, Вінниці та Львові, які повʼязані з бізнесменом, вдалося вилучити комп’ютерну техніку, фінансову документацію та інші матеріали.

Також у 2023 році РНБО ввела персональні санкції проти Васіна. Слідчі оголосили йому заочну підозру в повторному фінансуванні дій, які мають на меті зміну меж держкордону України. Окремо правоохоронці подали заяву, щоб накласти арешт на майно Васіна в Україні.