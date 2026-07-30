ДБР прийшло з обшуками до 100 ТЦК — перевіряють випадки ухиляння від служби та побиття

Державне бюро розслідувань проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов» — слідчі прийшли до понад 100 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) різних рівнів у більшості регіонів України.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Правоохоронці перевірятимуть, чи не допомагали співробітники ТЦК ухилятись від мобілізації за гроші, а також чи не били і не катували вони військовозобов’язаних.

У ДБР наголошують: йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакцію на один резонансний випадок.

За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни.