Україна знайшла новий важіль тиску на воєнну економіку Росії, але Путін все ще контролює ситуацію. Світові медіа про війну 29 липня

Сьогодні в центрі уваги світових медіа знову опинилися далекобійні удари українських безпілотників по глибокому тилу Росії. Зокрема, Сили оборони влучили по одних із найбільших російських НПЗ — «Лукойлу» в Пермі, за понад 1 500 км від українського кордону, та Рязанському НПЗ. Про це розповідає Acossiated Press і зауважує в заголовку статті, що ці атаки відбулися лише за кілька годин після зустрічі Зеленського з Трампом. Водночас Financial Times пише про те, що Україна змінила тактику й почала точково атакувати російські НПЗ, щоб надовше вивести їх із ладу. Двоє операторів дронів розповіли виданню, що цілі для атак обирають після детального технічного аналізу. Враховують логістику, маршрути польотів та загальні оперативні пріоритети. Перед завданням підрозділи операторів дронів проходять інструктаж від інженерів-енергетиків та галузевих експертів про те, які компоненти є незамінними для роботи нафтопереробного заводу, а які потребуватимуть найбільше часу на заміну. Також нова тактика — повторні удари по одному й тому самому критичному обладнанню до завершення його ремонту.

А от CNBC News називає новою виграшною стратегією України удари не лише по російській енергетиці, а й по логістиці та великому бізнесу. Йдеться, зокрема, про удари по складах маркетплейсу Wildberries — російського аналога Amazon. Видання пояснює логіку України: якщо атаки спричиняють проблеми не тільки самій корпорації, а й тисячам представників малого та середнього бізнесу, які через неї продають товари, економічний ефект стає ширшим. Однак, як підсумовує цю тему The Conversation, економічні наслідки від таких ударів поки не настільки сильні, щоб похитнути владу Путіна чи змусити Росію припинити війну. Очільник Кремля, за оцінкою видання, контролює ситуацію. Більше того, він намагається використати атаки України у власних інтересах: представляти їх як терористичні акти й закликати росіян «згуртуватися навколо прапора».

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