У Києві чоловік під час ВЛК напав на лікарку з ножем — вона померла

У Києві під час військово-лікарської комісії чоловік напав на лікарку з ножем у кабінеті хірурга — вона померла.

Про це повідомили у Київському міському ТЦК та СП.

Чоловіка доправили до Подільського центру комплектування, бо він порушив правила військового обліку — не пройшов ВЛК. Після цього його відправили до позаштатної військово-лікарської комісії № 1. Там він і скоїв напад.

Нападника затримали. Зараз на місці події працюють правоохоронці.

«Цей злочин має отримати належну правову оцінку. Водночас ми бачимо ширшу проблему: випадки нападів на медиків, на жаль, не є поодинокими. Саме тому важливо посилити відповідальність за це», — написав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Він додав, що йдеться про законопроєкт № 10221 про захист медиків, фармацевтів, реабілітологів та рятувальників під час виконання їхніх службових обовʼязків. Ляшко вже обговорив розгляд цього закону з керівником Верховної Ради Русланом Стефанчуком і головою профільного комітету Михайлом Радуцьким.