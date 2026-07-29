Reuters: Пентагон розглядає можливість конфіскувати телефони у військових на Близькому Сході — усе через відео, які ті поширюють в інтернеті

Деяким американським військовослужбовцям на Близькому Сході можуть наказати здати свої телефони. Перед цим головнокомандувач Збройних сил США на Близькому Сході Бред Купер попередив, що поширені ними відео в інтернеті допомагають Ірану атакувати американські бази.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За словами Купера, Іран отримує перевагу через можливість майже в режимі реального часу оцінювати успішність своїх ударів і відстежувати новини, під якими є «реакції, фотографії та відео, зняті на телефони американських військовослужбовців». У листі він закликав військовослужбовців «подвоїти увагу до дотримання правил оперативної безпеки», однак не запропонував якихось конкретних кроків.

Два джерела заявили, що деяким американським військовим в Йорданії повідомили, що найближчими днями у них можуть вилучити телефони. Третє джерело зазначило, що такий крок розглядають, однак остаточного рішення поки що не ухвалили.

У липні один із американських військових опублікував відео, на якому солдати бігли до укриття під час іранської атаки на авіабазу «Муваффак Салті» в Йорданії 17 липня. Ймовірно, Купер говорив про це, пише Reuters.

За словами американських посадовців, правила користування телефонами для військовослужбовців, які перебувають у зоні розгортання, можуть суттєво відрізнятися залежно від підрозділу та характеру місій. У багатьох випадках військові зобовʼязані здавати телефони на зберігання. Однак деякі родичі солдатів проти таких обмежень через рідше спілкування.